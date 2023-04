Charles Michel spendeert miljoenen aan privévluchten. Kost dat z'n topjob?

Italië roept noodtoe­stand uit na sterke groei migranten­stroom

De Italiaanse regering heeft voor het hele land de noodtoestand uitgeroepen vanwege het sterk groeiende aantal migranten dat aankomt via de Middellandse Zee. Voor de noodtoestand, die zes maanden zal duren, is in eerste instantie 5 miljoen euro uitgetrokken om het opzetten van nieuwe opvangcentra voor vluchtelingen in het zuiden van het land te vergemakkelijken, meldt persbureau ANSA.