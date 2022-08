Charles Michel: “Krim maakt deel uit van Oekraïne”

“De Europese Unie erkent de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol niet en zal dat ook nooit doen”, aldus Michel in een online toespraak. Voor Michel is toen, in 2014, de agressie van Rusland tegen zijn buurland gestart - en niet op 24 februari, toen de inval begon.

“Strategische springplank”



“Deze oorlog heeft miljoenen Oekraïense families onnoemelijk veel leed bezorgd. En sinds februari heeft Rusland de Krim gebruikt als een strategische springplank om andere delen van Oekraïne binnen te vallen via het zuiden en om willekeurige raketaanvallen uit te voeren. Rusland gebruikt het schiereiland ook als transitpunt om Oekraïense burgers te deporteren naar beruchte filtratiekampen, waar foltering en misbruiken gemeld worden”, zegt Michel.

Kijk ook: Zes maanden oorlog in Oekraïne: “Landen twijfelen of ze Oekraïne wel blijven steunen”

Volgens de Belg is de Krim een knooppunt geworden voor de transport van gestolen graan uit andere regio’s in Oekraïne. “En de Russische militaire aanwezigheid op de Krim heeft de blokkade van de Oekraïense havens van de Zwarte Zee versterkt. We hebben de brutale gevolgen gezien: schade aan de Oekraïense economie en een wereldwijde voedselcrisis, vooral in de kwetsbare landen”, zei Michel.

“Bewuste en cynische keuze”

“Laat ons duidelijk zijn, het gaat om een bewuste en cynische keuze van het Kremlin. Het gaat om een bewuste keuze om van honger een wapen te maken en om te proberen de internationale steun aan Oekraïne te verzwakken.” De Europese president vraagt dan ook het herstel van de volledige territoriale integriteit van Oekraïne, binnen de internationaal erkende grenzen.

Michel waarschuwt ook dat de daden van Rusland een nucleaire ramp kunnen veroorzaken in Zaporizja. “Het is het moment om voorzichtig en terughoudend te zijn. Rusland moet meteen toegang geven aan experts van de Verenigde Naties. “We zijn voorstander van een gedemilitariseerde zone rond de kerncentrale”, aldus Michel. Hij herhaalde tot slot “luid en duidelijk” dat de toekomst van Oekraïne binnen de Europese Unie is.

De Croo: “Fundamentele mensenrechten geschonden”

Ook premier Alexander De Croo, die via videoverbinding deelnam, onderstreepte dat op de Krim elke dag dissidenten tegen het regime van Moskou vervolgd worden en dat de fundamentele mensenrechten van de Tataarse gemeenschap die er woont geschonden worden. “Dat is onaanvaardbaar en druist in tegen alle internationale wetten”, aldus De Croo. Hij waarschuwde de Russen ook dat “elke persoon of elk land dat de internationale regels en de mensenrechten schendt verantwoordelijk zal worden gehouden voor de gevolgen van zijn daden”.

Aan de vooravond van de Oekraïense nationale feestdag maakte de eerste minister van de gelegenheid gebruik om de steun van België aan Oekraïne, zijn bevolking en zijn leiders uitdrukkelijk te bevestigen. “Wij staan aan uw kant. En we zullen u blijven bijstaan, zelfs als we ons moeten opmaken voor een langdurig conflict en zelfs als de Russische agressie tegen Oekraïne uitloopt op een uitputtingsslag.”