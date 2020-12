Charles Michel en Boris Johnson blikken vooruit op samenwerking na de brexit

Immense ijsberg valt in stukken uit elkaar en deelt enkel schamp­schot uit aan Zuid­pool-ei­land met pinguïns. Maar het gevaar is nog niet geweken

16:10 De gigantische ijsberg met de naam ‘A-68A’ is rakelings langs het Zuidpool-eilandje South Georgia gedreven. Dat is goed nieuws, want gevreesd werd dat de ijskolos zou crashen op het eiland, met een ecologische ramp tot gevolg. Een ‘handrembocht in James Bond-stijl’ stak er net op tijd een stokje voor, al kwam het wel nog tot een kleine botsing. Minder goed nieuws is dat nu losgebroken ijsschotsen nog steeds een bedreiging voor het eiland vormen.