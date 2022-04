Charles Michel dringt telefonisch bij Poetin aan op paasbestand

Michel heeft er bij Poetin ook op aangedrongen rechtstreeks met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in contact te treden, aldus ingewijden. Het telefoongesprek volgde op een bezoek van Michel aan Kiev eerder deze week, waarbij hij met Zelensky sprak.

Volgens het Kremlin heeft Poetin tegen Michel gezegd dat hij alleen persoonlijk met Zelenski praat als de lopende gesprekken tussen de twee landen concrete resultaten opleveren. Volgens de Russische president laat Oekraïne geen bereidheid zien om wederzijds aanvaardbare oplossingen te zoeken en is Kiev inconsistent in de onderhandelingen.

Misrekeningen

Michel onderstreepte tijdens zijn gesprek met Poetin volgens EU-bronnen de “onaanvaardbaarheid” van de Russische aanval en wees Poetin op Ruslands misrekeningen en verliezen. Die misrekeningen zouden Poetin mogelijk niet bereiken doordat informatie over de gang van zaken in Oekraïne van hem wordt weggehouden.

Dinsdag had VN-chef António Guterres de strijdende partijen opgeroepen van donderdag tot en met paaszondag een wapenstilstand in acht te nemen. Naar schatting 60 procent van de Oekraïners en 42,5 procent van de Russen noemt zich orthodox christen. Pasen is een tijd van vernieuwing, wederopstanding en hoop, aldus Guterres.