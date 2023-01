Charles Michel aangekomen in Kiev om te praten over nieuwe steun

Spaanse premier Sánchez roept op tot vredeson­der­han­de­lin­gen met Poetin

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft woensdag opgeroepen tot onderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. “Het is belangrijk dat we ook contact houden met Poetin”, zei Sánchez in Davos, waar deze week het jaarlijkse World Economic Forum plaatsvindt. Ook werd in Davos duidelijk dat Spanje weinig voelt voor de levering van zware wapens aan Oekraïne.

