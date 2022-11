Chaotische video toont hoe Russische soldaten beschoten worden door landgenoten: “Stop, wij zijn ook Russen!”

In een opmerkelijke video is te zien hoe een groep Russische soldaten beschoten wordt door... andere Russen. De beelden zouden gefilmd zijn tijdens de terugtrekking uit de Oost-Oekraïense stad Cherson. De groep soldaten gooit eerst granaten naar een bootje dat op de Dnjepr vaart, maar dan worden ze zelf beschoten. Hoewel ze meerdere keren duidelijk proberen te maken dat het om ‘friendly fire’ gaat, blijven hun landgenoten kogels vuren.

In de video is te horen hoe een van de soldaten zegt: “Komaan, gooi granaten, wie heeft er een granaat?” Een andere soldaat trekt vervolgens de pin uit een granaat en gooit die naar de bootje in de verte. Aangezien er niets gebeurt, moedigt de Rus zijn kompaan aan om “op de motor te schieten”. Enkele seconden later pakt de soldaat zijn geweer, maar plots worden de mannen zelf beschoten.

“Stop, wij zijn ook Russen!”, roepen de mannen in het bootje. Ze panikeren en proberen zich te verschuilen terwijl ze “friendly fire!” (wanneer de eigen troepen of bondgenoten het vuur openen en daardoor per ongeluk iemand van het ‘eigen kamp’ verwonden of doden, red.) schreeuwen, maar tevergeefs. Een van de soldaten wordt geraakt. In de video is te horen hoe hij kreunt van de pijn.

Volledig scherm Hoewel de Russen meerdere keren duidelijk proberen te maken dat het om ‘friendly fire’ gaat, blijven hun landgenoten kogels vuren. © Telegram

De chaotische video veroorzaakt de nodige verontwaardiging op sociale media en doet vooral vragen rijzen over de paraatheid van de Russische troepen. Zo kwamen er al meerdere getuigenissen naar buiten over de gebrekkige opleiding die Russische rekruten krijgen. Bovendien zou er een tekort aan degelijk militair materiaal zijn. “Het beste leger clowns”, reageerde iemand op Twitter. “Dat is wat je krijgt als er geen communicatie is”, schreef iemand anders.

