Chaos tijdens vechtpartij op KLM-vliegtuig naar Amsterdam, zes Britten opgepakt bij aankomst

In de strijd tegen de vervuilende vluchten op korte afstand, biedt reismaatschappij TUI Nederland straks nachttreinreizen aan naar zes Europese steden. Komt de Belgische citytripper binnenkort ook zo aan zijn reistrekken? En wat zijn de mogelijkheden vandaag? We vroegen het aan TUI België en aan Veerle Lamoen van het in treinreizen gespecialiseerde reisbureau Ergens Onderweg. “Als je met de trein naar Wenen gaat, stop je pal in het centrum.”

5 mei