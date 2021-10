Chaos op Spaanse awardceremonie: Befaamde schrijfster blijkt pseudoniem te zijn voor drie mannen

Nobelprijs­win­na­res Malala Yousafzai schrijft open brief aan taliban: “Heropen de scholen voor Afghaanse meisjes onmiddel­lijk”

17:09 De Nobelprijswinnares Malala Yousafzai heeft een open brief geschreven aan de taliban in Afghanistan, waarin ze pleit voor een terugkeer van het onderwijs voor meisjes en vrouwen. Yousafzai werd op 15-jarige leeftijd in het hoofd geschoten door een lid van de Pakistaanse taliban, omdat ze opkwam voor de educatierechten van vrouwen in het land. De 24-jarige activiste overleefde de aanval en zet zich sindsdien nog meer in voor meisjesonderwijs.