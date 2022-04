Chaos op Schiphol op drukste dag in jaren na wilde staking KLM-personeel: tientallen vluchten geschrapt, oproep aan passagiers om niet meer naar luchthaven te komen

De wilde staking komt op het drukste moment op de luchthaven in jaren, aangezien in Nederland net de meivakantie is begonnen. Zaterdag reizen 195.000 passagiers via Schiphol. Dat leidt al tot lange wachtrijen, vanwege personeelstekorten. Ook is vanwege onderhoud aan twee landingsbanen het aantal vluchten beperkt.

De grondmedewerkers stopten om zes uur 's ochtends met werken. Vliegtuigen van KLM en van partners van KLM, zoals Delta en Air France, die op Schiphol landen worden ook niet uitgeladen. Personeel zorgt er nog wel voor dat mensen het vliegtuig kunnen verlaten. Maar koffers en tassen blijven in het ruim.Dat leidde direct tot vertragingen van KLM-vluchten oplopend tot een half uur en een groot aantal gatewijzigingen. Ook is een aantal vluchten geannuleerd.

Schiphol roept alle reizigers inmiddels op niet meer naar de luchthaven te komen. Het is mede door de staking van medewerkers van KLM te druk. Met het oog op de veiligheid is verdere toestroom van passagiers niet verantwoord. Het gaat om passagiers voor alle vluchten, dus ook de vluchten die niet door KLM worden uitgevoerd. De oproep geldt in ieder geval voor mensen die voor zaterdag 15.00 uur zouden vertrekken. Reizigers wordt geadviseerd om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen.

Uitbesteed

“Donderdagavond ontvingen zij een mail, met daarin de mededeling dat platformwerkzaamheden deels worden uitbesteed aan een andere afhandelaar,” zegt bestuurder Joost van Doesburg van vakbond FNV Luchtvaart.

Uit een melding van KLM aan het grondpersoneel blijkt dat het gaat om uitbesteding van een deel van de werkzaamheden in de meivakantie en de zomer aan Viggo, dat vorig jaar op Schiphol neerstreek. Maar het werk blijft uitgevoerd worden onder KLM-leiding.

“De verschillende maatregelen die we hebben genomen om de bezetting zo snel mogelijk te verhogen, blijken niet voldoende”, schrijft KLM in een mededeling aan het grondpersoneel. “Er stromen nog steeds onvoldoende mensen in en het ziekteverzuim is nog steeds hoog.”

Laag loon

Volgens vakbond FNV komt dat echter doordat KLM onvoldoende loon en te slechte arbeidsvoorwaarden biedt. “Volgens de medewerkers wordt dat veroorzaakt door de zeer slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en alleen flexibele contracten. Daar weigert KLM iets aan te doen.”

Vorig jaar stapte KLM-dochter Transavia al over van het moederbedrijf naar de Nederlandse afhandelaar Viggo. Dat werd daarmee de achtste afhandelaar op de luchthaven. De onderlinge concurrentiestrijd tussen die bedrijven leidt er volgens FNV al jaren toe dat de arbeidsvoorwaarden slecht zijn en de lonen laag.

Brussels Airport

In Brussels Airport zijn er zaterdagochtend intussen twee vertrekkende en twee aankomende KLM-vluchten naar en van Amsterdam geschrapt, zo leest de website van de luchthavenuitbater. Ook een vertrekkende vlucht en een aankomende in de vooravond zijn geschrapt. Eerder was volgens de website sprake van vertragingen voor twee vluchten. Er staat momenteel nog één aankomende vlucht op de planning ‘s avonds.