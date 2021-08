Chaos in Kaboel enorm: “Situatie dreigt volledig te escaleren”

UPDATE Ebola na 25 jaar terug in Ivoorkust

1:34 In Ivoorkust is voor het eerst in 25 jaar het ebolavirus weer opgedoken, bevestigen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en minister Pierre Dimba van Volksgezondheid van het West-Afrikaanse land. Volgens Dimba zou het gaan om een geïsoleerd geval en betreft het een 18-jarig meisje dat vanuit buurland Guinee het land binnenkwam.