Chaos bij Forum voor Democratie compleet: bestuur overweegt Baudet uit partij te zetten, top laat sloten hoofdkwartier veranderen

Thierry Baudet, tot maandag nog voorzitter van de partij, moet vertrekken uit het bestuur van het Nederlandse Forum voor Democratie. Dat vragen drie van de vijf leden van dat bestuur, die zelfs overwegen hem helemaal uit de partij te zetten. Baudet is echter niet van plan zomaar op te geven, zegt hij. Hij stelde zich vanmorgen tóch weer verkiesbaar als lijsttrekker en leider van de partij. Hij wilde die positie heroveren via een verkiezing onder de partijleden, die hij naar eigen zeggen had uitgeschreven. Maar de interim-voorzitter van de partij was het daar niet mee eens: “Het is aan het partijbestuur om eventueel een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven, niet aan Thierry Baudet”, klonk het. Op het hoofdkwartier van de partij zijn de sloten veranderd, en Baudet kan niet meer binnen.

Baudet zei op Twitter dat hij een stap terug had gedaan “om de rust te laten terugkeren”. “Het allerbelangrijkste is dat de ziel van mijn partij behouden bleef. Maar de rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is een bitchfight ontstaan waarbij mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd. Er wordt geprobeerd mij met pek en veren uit Forum voor Democratie te zetten. Theo Hiddema is opgestapt, Paul Cliteur is opgestapt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van wat wij met Forum voor democratie wilden doen.”

Volledig scherm © ANP

Partijbestuur weet van niets

Volgens Baudet moesten alle 50.000 leden op maandag 30 november en dinsdag 1 december kenbaar maken of ze hem ‘terug willen’ als leider. Baudet zei zelf voor de digitale infrastructuur te zullen zorgen.

Binnen de partij wist men echter van niets: het partijbestuur leek totaal verrast te zijn door deze stap van Baudet. Interim-voorzitter Lennart van der Linden zei vanmorgen nog dat er nog gekeken werd óf er überhaupt een lijsttrekkersverkiezing gehouden zou worden.

Op de vraag of Baudet bevoegd is om lijsttrekkersverkiezingen uit te schrijven, zei Van der Linden: “Nee, dat doet het partijbestuur.” Hij zei “verrast” te zijn door het statement van Baudet. “Er zijn kennelijk omstandigheden waardoor hij zich nu heeft bedacht, en dit nu heeft gedaan, de vlucht naar voren. Dat is de situatie nu. Ik ga nu overleggen met mijn medebestuursleden, wat we met deze situatie gaan doen.”

“Overwegen hem uit partij te zetten”

“Hij (Baudet, red.) heeft gisteren de voorzittershamer neergelegd, dat is de setting”, aldus Van der Linden nog. “Ik ben de facto voorzitter. We hebben een partijbestuur, dat organiseert dit soort zaken.”

Vanmiddag kwam dan het nieuws dat Baudet zelfs uit het bestuur is gezet, een bericht dat op zijn beurt een halfuurtje later weer werd tegengesproken. Een woordvoerder van FVD nuanceerde zijn eerdere mededeling dat Baudet was verwijderd uit het bestuur. Drie van de vijf bestuursleden hebben hem enkel gevraagd om uit het bestuur te treden, klinkt het nu. Het bestuur deed dat omdat Baudet zich niet heeft gehouden aan de afspraken die woensdag nog binnen het bestuur gemaakt zijn. “We hebben er alle vertrouwen in dat hij daar begrip voor heeft en per direct zijn bestuurstaken neerlegt en dus uit het bestuur treedt”, aldus de woordvoerder.

Er wordt zelfs overwogen Baudet helemaal uit de partij te zetten. “De partij kan door de hele gang van zaken niet functioneren zoals dat hoort. Bovendien wordt de partij hierdoor in ernstig diskrediet gebracht. Dat is volstrekt onacceptabel. Dientengevolge overwegen wij momenteel een royementsbesluit”, zeggen de drie in een mededeling. De bestuursleden beklagen zich erover dat Baudet niet ingaat op hun verzoeken om de kwestie te bespreken en de discussie niet via de media te voeren. Maar Baudet laat juist via de media van zich horen en gebruikt ook de socialmediakanalen van de partij en Twitter om zijn standpunten te verspreiden.

Baudet: “Waarom stappen ze zelf niet op?”

De chaos binnen Forum lijkt daarmee compleet. Baudet laat zelf weten niet op het verzoek in te gaan. “Ze hebben dat absurde besluit nu ook weer teruggetrokken.” Tegen het Algemeen Dagblad spreekt Baudet van “een coup”. Hij zegt het partijkantoor niet meer in te kunnen, omdat de sloten zijn vervangen.

Omgekeerd kan het bestuur niet meer aan de sociale mediakanalen van de partij, die beheert Baudet. De bestuursleden schrijven bijvoorbeeld dat er “een nieuwsbrief is verstuurd aan alle leden. Wij hadden hier geen weet van. Wij hebben sinds vanmiddag geen toegang meer tot en controle over diverse (social)mediakanalen en ICT-systemen. En dus niet de mogelijkheid om via die kanalen te communiceren”. Het bestuur heeft hem gevraagd “de toegang tot de socialmedia-accounts terug te geven. En om niet namens FVD te communiceren. En dat pas te doen na overleg. Dit gebeurt nu niet.”

“Waarom gaan zij zelf niet weg als ze iets anders willen?”, vraagt Baudet zich echter af. “Ik heb Forum voor Democratie opgebouwd. Als zij blijkbaar iets anders willen, waarom stappen ze zelf niet op? Waarom proberen ze met een gemeen machtsspel een coup te plegen op mij? Met karaktermoord op mij, ik vind dat heel laag.”

Volgens Baudet probeert bestuur hem ‘kapot te maken’. “De ziel van de partij is echt in gevaar. De spanning loopt hoog op. Ik heb een stap terug gedaan om rust te brengen in de partij, maar ik zie nu dat er een machtsgreep gaande is, een coup, om mij uit te werken. Ik word met karaktermoord bedreigd en daarmee dreigt Forum ten onder te gaan, maar de leden moeten het maar beslissen.”

Dat hij twee dagen geleden nog zijn vertrek aankondigde, is volgens hem geen vergissing geweest. “Maar men is helemaal niet op een volwassen manier bezig deze nieuwe situatie op te lossen. Mensen zijn bezig nare dingen over mij in de pers te brengen.”

Kritiek

Baudet verwees met de kritiek ogenschijnlijk naar het kritische geluid dat partijprominent Annabel Nanninga liet horen. Zij haalde gisteren ongenadig hard uit naar de opgestapte partijleider. Ze vindt dat hij ‘op staande voet’ moet worden geroyeerd. “De offers die hij vandaag en gisteren heeft gebracht, zijn helaas een wassen neus.”



Nanninga eiste dat Baudet helemaal bij Forum zou vertrekken en kreeg daarop veel bijval van FvD-fracties uit de provincies. In navolging van alle ophef stapten gisteren al wel Baudet-vertrouwelingen Theo Hiddema en Paul Cliteur uit de politiek.

Baudet zei in zijn filmpje ook nog: “Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij Forum voor Democratie, die denkt dat er fouten zijn gemaakt, die kan zich nu beschikbaar stellen. Maar de leden zijn nu aan het woord. Als Forum voor Democratie ter ziele gaat, als het iets heel anders moet worden, dan kunnen de leden daarvoor stemmen. Maar daar moet wel eerst een ledenraadpleging over zijn geweest.”

Jongerenbeweging

Aanleiding voor de hele heisa zijn de meldingen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in app-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Prominente FVD’ers riepen op tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet.

Baudet noemde de berichten over nazisme en antisemitisme “vreselijk”, maar zegt ook dat “de media niet te vertrouwen zijn”. Hij vindt dat “er nu binnen de partij allerlei mensen zijn die toch op basis van die berichten in de media, niet het onderzoek willen afwachten dat een lid van de Eerste Kamer, een lid van de Tweede Kamer en een lid van het partijbestuur willen gaan doen”.

Volledig scherm Thierry Baudet onder weg naar het partijkantoor. © ANP