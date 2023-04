Chaos bij distributie humanitaire hulp in Jemen: zeker 85 doden en meer dan 300 gewonden

Al 151 doden en 82 gewonden bij stormloop tijdens halloween­vie­ring in Zuid-Ko­rea: “Mensen konden niet communice­ren of ademen”

Het aantal slachtoffers van de stormloop tijdens de halloweenviering in Seoul blijft oplopen. Intussen is al sprake van 151 doden en 82 gewonden, nadat paniek was ontstaan toen tienduizenden mensen zaterdagavond lokale tijd waren samengetroept in de nauwe straatjes van de Koreaanse hoofdstad. Volgens de autoriteiten gaat het vooral om tieners en jonge twintigers. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook minstens 22 buitenlanders, onder meer uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.