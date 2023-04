Chaos bij distributie humanitaire hulp in Jemen: zeker 79 doden en meer dan 100 gewonden

“De muur van mensen bleef maar komen”: K-popster een van de vele dodelijke slachtof­fers van het drama in Seoul

Tienduizenden mensen trokken zaterdagavond naar de uitgaanswijk Itaewon in de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Seoul om Halloween te vieren. Daar liep het helemaal fout, zoals te zien is in onderstaande video. Er brak paniek uit in de veel te drukke, kleine straten, waardoor mensen elkaar vertrappelden. Maar liefst 154 mensen kwamen om het leven, 149 anderen raakten gewond. De slachtoffers van het drama krijgen stilaan een gezicht. Meer dan honderd dodelijke slachtoffers waren twintigers.