Chanel verkoopt niets meer aan Russen: woedende influencers knippen handtas in twee

Voor het eerst fossielen ontdekt die directe link zou kunnen leggen tussen uitsterven van dino’s en asteroïde-im­pact

Het is een ontdekking waar al lang naar wordt gezocht. Wetenschappers hebben in de Verenigde Staten fossielen gevonden van dieren die zouden overleden zijn op de dag dat een gigantische asteroïde raakte. Het was die rots met een doorsnede van twaalf kilometer die een einde bracht aan het rijk der dinosauriërs.

