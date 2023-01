Champagne à volonté! Champagnehuizen verkochten nog nooit zo veel als in 2022

Waarom drinken we altijd fruitsap op recepties? 5 cateraars aan het woord:“En dat terwijl het een aanslag op je maag is”

Als je deze week een nieuwjaarsreceptie op de planning hebt staan, is de kans groot dat ze je op de receptie cava, champagne of fruitsap aanbieden. Maar waarom is fruitsap altijd de enige non-alcoholische variant? En zijn er écht geen andere alternatieven? Onze journalist vroeg het aan cateringbedrijven over het hele land en ging op zoek naar de ideale tegenhanger.

13 januari