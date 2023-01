CEO van Schotse bierbrouwer betaalt ontevreden winnaars reclamestunt 531.000 euro uit eigen zak

BrewDog lanceerde in 2020 een opvallende reclamecampagne waarin het beweerde dat er vijftig massief gouden bierblikjes te winnen waren. Het enige wat je hoefde te doen was bier van dit merk te kopen, want de gouden blikjes zaten verstopt in kratten bier. De campagne sloeg enorm aan in het Verenigd Koninkrijk en mensen begonnen massaal bier te hamsteren. Op sociale media gonsde het van de berichten over hoeveel bier mensen hadden ingekocht in de hoop zo’n gouden blikje te vinden, aldus ‘The Guardian’.

“Misleid”

De gelukkige winnaars waren echter verbaasd toen ze erachter kwamen dat het blikje niet van massief goud was, maar slechts verguld. Het goud dat erin was verwerkt was toch nog 10.000 pond (11.300 euro) waard, bleek volgens ‘The Guardian’, nadat een prijswinnaar de werkelijke waarde bij goudhandelaren had opgevraagd. Maar geen 15.000 pond (16.900 euro) zoals BrewDog en Watt in hun reclame-uitingen hadden beweerd. Zo plaatste Watt online in totaal 50 berichten op zijn persoonlijke socialemedia-accounts waarin hij in 3 ervan onder meer beweerde dat de blikjes van “massief” goud waren en dat de waarde van een blikje 15.000 pond was. Volgens de Britse reclamecodecommissie ASA zou een enkel blikje van 330 ml gemaakt uit puur goud overigens liefst zo’n 363.000 pond (410.000 euro) waard zijn.

Een aantal van de winnaars besloot het er niet bij te laten. Zij stapten naar de Britse reclamecodecommissie, omdat ze vonden dat ze waren misleid. De commissie begon een onderzoek en verklaarde de klachten gegrond.

Boetekleed

Op zijn LinkedIn-pagina trekt Watt het boetekleed aan. Hij vindt de uitspraak van de Britse reclamecodecommissie terecht en verontschuldigt zich voor zijn misleidende berichten. Hij was er naar eigen zeggen zelf onterecht van uitgegaan dat de bierblikjes van massief goud waren en spreekt over “excessief enthousiasme”. Ook haalt hij de “enorme mediastorm” aan die op gang kwam, nadat winnaars zich “terecht beklaagden over hun prijs”. De sfeer werd volgens hem zelfs “grimmig” en hij vindt dat hij voorzichtiger had moeten zijn.

Watt wilde niet dat de bierbrouwerij moest opdraaien voor zijn fout. “Daarom nam ik zelf contact op met alle 50 winnaars en heb ik hen laten weten dat als ze niet tevreden zijn met hun prijs, ik hen persoonlijk het volledige bedrag zal betalen als alternatief. Ik beloofde dit met eigen geld te betalen zodat het bedrijf niet financieel moest lijden voor mijn fout.”

Watt is sindsdien “40 gouden bierblikjes rijker en 470.000 pond (531.000 euro) armer”, klinkt het, “goed voor meer dan 2,5 jaar aan salaris”. Omgerekend zou dit betekenen dat hij 40 boze klanten tot 11.740 pond heeft overgeschreven, maar het is niet geweten hoeveel hij elke winnaar apart juist heeft betaald.

Roos bier

BrewDog staat bekend om zijn spraakmakende marketingstunts. Zo heeft de bierbrouwerij in het verleden een campagne gelanceerd die aandacht vroeg voor de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij brachten toen “roos bier voor meisjes” uit, dat tegen een lagere prijs werd verkocht aan iedereen die zich kon identificeren als vrouw. Eerder lanceerde het merk ook al “transgender-bier”.

Volgens marketingexpert Rupert Parker Brady is de actie met de gouden bierblikjes succesvol gebleken, omdat veel mensen driftig blikjes bier zijn gaan kopen. Daarnaast kun je met antireclame ook een groep volgers creëren die dit echt cool vindt. Dat betekent volgens Brady ook dat je af en toe misstappen begaat, omdat je verkeerd wordt begrepen.

“Er zijn professionele partijen die hierbij kunnen helpen, maar als je goedbedoelde adviezen in de wind slaat, dan heb je al gauw een probleem. Mijn inschatting is dat dit niet de eerste activistische manier van reclamemaken is van dit bedrijf. Deze CEO bedenkt iets en dan wil hij het meteen uitvoeren. Je kunt je ook afvragen in hoeverre hij dat half miljoen terugverdient. De campagne trok immers veel aandacht. Op de lange termijn heeft de door hem geboden oplossing een hoog sympathiegehalte en zal die de brouwerij geen windeieren leggen.”

