CEO Pfizer test positief op corona

Besmet bij tropische temperatu­ren: hoe ziek word je van omikron-BA.5? En hoe raak je er bovenop?

Geen pretje, in hartje zomer binnen zitten met Covid. De grote boosdoener die zoveel Vlamingen besmet is BA5. De omikron-variant is gelukkig milder, al is het onduidelijk of dat door onze opgebouwde immuniteit komt of door het virus zelf. Welke symptomen krijg je van BA.5? En hoe ga je het virus te lijf? Viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano geeft antwoord.

19 juli