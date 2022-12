Centrum van Kiev ligt opnieuw onder vuur

Jean (88) gestorven 'na val van trap', maar nader onderzoek wijst uit dat zijn dood veel gruwelij­ker is

Jean T. wordt bebloed aangetroffen nadat hij een fles wijn wilde halen in de kelder van zijn flat in Bezons, een voorstad van Parijs. Een arts denkt dat de 88-jarige man gewond is geraakt na een val van de trap. Maar nader onderzoek wijst uit dat Jean, die wat later zal bezwijken aan zijn verwondingen, het slachtoffer is geworden van een vreselijke daad.

