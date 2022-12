Centrum van Kiev ligt opnieuw onder vuur: “Alle 13 drones neergehaald door luchtafweer”

De stedelijke militaire administratie van Kiev meldt op Telegram dat wrakstukken van een neergehaalde drone twee administratieve gebouwen hebben beschadigd in het centrum van Kiev. Er zouden daarnaast vier woningen in de hoofdstad zijn geraakt door restanten van de drones. Ook een woning en een wagen in de omgeving van Kiev zou beschadigd zijn woensdagochtend. Er is geen sprake van slachtoffers.

De eerste melding van Klitsjko kwam binnen om 6u41 lokale tijd. Volgens journalisten van ‘The Kyiv Independent’ meldt Oleksiy Kuleba, de gouverneur van de oblast, dat de luchtverdediging in actie is geschoten. Hij roept bewoners op om te schuilen. Het luchtalarm was in Kiev in de vroege ochtend te horen, maar is na enkele uren gestopt. Ook in de oblast Zhytomyr ten westen van Kiev werd door de overheid opgeroepen om te schuilen.