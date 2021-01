Centre Pompidou in Parijs gaat vanaf 2023 vier jaar dicht voor renovatie

Brussel De Bozar, het Paleis dat ontsnapte aan een kolossale ramp: “Achter die façade ligt een immens labyrint aan geheimen”

16:22 Na de brand van afgelopen maandag werd even gevreesd voor een Notre-Dame-scenario, maar zo’n dramatische vaart liep het in Bozar gelukkig niet. “De stabiliteit van ons gebouw is gelukkig niet aangetast, terwijl er in de Notre-Dame veel verwoest was”, zegt Bozar-baas Paul Dujardin. Het glansrijk gebouw van architect Victor Horta is op het nippertje aan een kolossale ramp ontsnapt. Grootste slachtoffer lijkt het orgel, dat stevige waterschade opliep.