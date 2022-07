Centrale bank Zimbabwe verkoopt gouden muntstukken om hyperinflatie te temperen

Het muntstuk kreeg de naam “Mosi-oa-Tunya” (“De rook die dondert”), en verwijst naar de Victoria-watervallen. Elke munt telt 22 karaat en weegt 31 gram. De prijs zal gebaseerd zijn op de internationale goudmarkt. Eigenaars kunnen het muntstuk inwisselen in cash, het verhandelen op de lokale of internationale markt of het gebruiken als een garantie voor leningen of kredietfaciliteiten.

Crisis

In Zimbabwe hangt de prijs voor goederen en diensten vast aan de Amerikaanse dollar. Maar de Zimbabwaanse dollar verloor dit jaar al meer dan twee derde van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar. In juni lag de inflatie op 191,60 procent, in mei was dat nog 131,70 procent. Zimbabwe kampt al twintig jaar met een diepe economische crisis en een bijhorende onhoudbare schuldenlast.

Afleiding of vertrouwensboost?

Volgens IH Securities, een makelaardij in de hoofdstad Harare, zal de verkoop van de munten een boost betekenen voor het ondernemersvertrouwen in de Zimbabwaans dollar. Econoom Prosper Chitambara vermoedt dan weer dat het nieuwe munstuk “geen significant effect hebben op het stabiliseren van de economie”. Anderen zien het stuk goud als een poging van de regering om de aandacht af te leiden. “Het idee is om de mensen bezig te houden en de schijn op te houden dat ze iets doen aan de crisis”, aldus politicoloog Takavafira Zhou.