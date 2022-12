Celstraffen tot 18 jaar voor handlangers van aanslag met vrachtwagen in Nice

Het proces in Parijs, zes jaar na de aanslag, duurde ruim drie maanden. Op 14 juli 2016, de nationale Franse feestdag, reed Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31), een Fransman met Tunesische roots, met een vrachtwagen in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais in Nice. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven en raakten er 450 gewond.

De aanslag werd de op een na dodelijkste in het naoorlogse Frankrijk, nadat in november 2015 130 mensen waren omgekomen tijdens een aanslag in Parijs in onder meer de concertzaal Bataclan en het voetbalstadion Stade de France. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) claimde de verantwoordelijkheid voor de aanval in Nice, maar de Franse opsporingsdiensten vonden geen hard bewijs voor een directe link tussen de organisatie en Bouhlel. Wel is duidelijk dat de Tunesiër in de periode voor de aanval was geradicaliseerd.