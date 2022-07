Celstraf voor voormalig hoofd van bank Vaticaan in beroep bevestigd

Volgens WHO Europa nemen gevolgen van klimaatver­an­de­ring elk jaar toe: “Honderd­dui­zen­den mensen gestorven aan extreme hitte voorbije decennia”

De bosbranden en hittegolven die Europa teisteren, houden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steeds meer gezondheidsrisico’s in. “De klimaatverandering is niet nieuw. Toch nemen de gevolgen ervan seizoen na seizoen en jaar na jaar toe, met catastrofale gevolgen van dien.” Dat zegt Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO in Europa.

14:50