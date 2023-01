Celstraf voor parlementsleden in Senegal na schoppen van zwangere collega

Vonken vliegen in het rond aan reuzenrad in Florida, meer dan 60 mensen zitten urenlang vast

Meer dan zestig mensen beleefden op oudejaarsavond de schrik van hun leven in een attractiepark in de Amerikaanse staat Florida. Op bovenstaande videobeelden is te zien dat een deel van de een reuzenrad vuur vat. Volgens ICON park Orlando was er sprake van een stroomstoring. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden na meer dan drie uur alle inzittenden evacueren. Er vielen geen gewonden.

