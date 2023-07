Celstraf voor Brit die met een tractor 200.000 paaseitjes stal

LIVE. Tienermeis­je gedood op de Krim bij Oekraïense droneaan­val - Kiev zet Amerikaan­se clustermu­ni­tie in

Op het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim is een tienermeisje omgekomen bij een droneaanval van Oekraïne. Dat meldt de Russische gouverneur Sergej Aksjonov. Ook zijn achttien mensen deze ochtend vroeg gewond geraakt bij Russische aanvallen in Mykolajiv, een havenstad in het zuiden van Oekraïne, en kwam een jonge bewaker om bij een derde nachtelijke aanval op de havenstad Odesa. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.