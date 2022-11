Celstraf van 20 jaar voor Amerikaanse ex-marinier en echtgenote die nucleaire staatsgeheimen probeerden te verkopen

In de Verenigde Staten is een voormalige ingenieur van de Amerikaanse marine veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar. De 44-jarige man probeerde samen met zijn echtgenoot nucleaire staatsgeheimen te verkopen. Het koppel zou in 2021 duizenden vertrouwelijke documenten hebben doorgespeeld aan undercoveragenten van de FBI, die zich voordeden als vertegenwoordigers van een ander land.

De 44-jarige ex-ingenieur Jonathan Toebbe en zijn 46-jarige vrouw Diana zijn woensdag veroordeeld tot respectievelijk 19 en 21 jaar gevangenisstraf. De twee werden in oktober 2021 gearresteerd en pleitten enkele maanden later schuldig. Diana Toebbe kreeg van de rechter een langere straf omdat ze geprobeerd had haar rol in de zaak te minimaliseren.

Jonathan Toebbe werkte sinds 2012 aan een ontwerp van de reactoren van de Virginiaklasse, de nieuwste generatie aanvalsonderzeeërs van de Amerikaanse marine. In april 2020 stuurde Toebbe een eerste pakket vertrouwelijke documenten – alsook instructies om contact op te nemen – naar een derde land. De ex-marinier beloofde “waardevolle informatie”. Om welk land het ging, is niet vrijgegeven. De krant ‘The New York Times’ vermoedt echter dat het om Brazilië zou gaan.

Vijf miljoen dollar in crypto

Volgens de commandant van de Amerikaanse onderzeevloot, William J. Houston, bevatte het pakket “enkele van de meest beveiligde en gevoelige documenten over onze nucleair aangedreven vloot”. De dossiers kwamen in december 2020 aan bij de Amerikaanse politie-attaché in het derde land. FBI-agenten namen vervolgens contact op met de ex-ingenieur door zich voor te doen als vertegenwoordigers van het land. Toebbe zou in totaal tienduizenden dollars in crypto hebben ontvangen in ruil voor de vertrouwelijke informatie.

De marinier stelde voor om maar liefst 51 pakketten te leveren die hij langs de veiligheidscontrole had “gesmokkeld”. Zijn prijs: 5 miljoen dollar betaald in cryptocurrency. De informatie stond telkens op gecodeerde SD-kaarten. Die verstopte het koppel onder meer in een boterham met pindakaas, een pakje kauwgom of een doosje met pleisters.

Diana Toebbe, die werkte als leerkracht, gaf toe dat ze de kaarten mee had helpen verbergen en dat ze vaak “op de uitkijk stond”. “Het koppel spande samen om geheime informatie te verkopen die de veiligheid van de VS in gevaar zou hebben gebracht”, zei Matthew Olsen, toezichthouder op de nationale veiligheid bij het ministerie van Justitie.

“Overwerkte vader met alcoholprobleem”

Volgens de advocaten van Jonathan en Diana Toebbe, die twee zonen van 12 en 16 hebben, waren de twee van plan om de VS te verlaten omdat ze toenmalig president Donald Trump niet steunden. “Ik geloofde dat mijn gezin in groot gevaar was, dat de democratie zelf op instorten stond. En dat soort catastrofale gedachten overvielen me,” zei Jonathan Toebbe tijdens de hoorzitting. Hij beschreef zichzelf bovendien als een overwerkte vader met een alcoholprobleem. “Ik heb gefaald in mijn verantwoordelijkheid tegenover het Amerikaanse volk om vertrouwelijke geheimen te bewaren”, klonk het voorts.

Ook Diana zei dat ze spijt heeft van haar “catastrofale beslissing”. “Ik had mijn instinct moeten volgen en mijn man proberen om te praten. Ik slaagde daar niet in. In plaats daarvan deed ik mee om hem te helpen, en ik wou dat hij zou slagen. Ik dacht toen vreemd genoeg dat het een uitweg zou zijn”, aldus de vrouw.