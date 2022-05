CDU wint in Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, SPD zwaar onderuit

Steeds meer meldingen in Frankrijk van mysterieu­ze naaldprik­ken in discothe­ken

Frankrijk is in de ban van een vreemd fenomeen in het nachtleven. In verschillende steden duiken meer en meer getuigenissen op van jongeren die beweren in een discotheek of in een bar met een naald te zijn geprikt. De Franse politie onderzoekt nu de zaak.

7 mei