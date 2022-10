CD&V dringt aan op sociaal tarief voor crematies: “Momenteel te duur voor veel mensen”

Ondanks terugtrek­king van Rusland uit graandeal: twee graansche­pen verlaten Oekraïne

Twee vrachtschepen met graan hebben de Oekraïense havens verlaten via de maritieme humanitaire corridor naar Turkije. Dat meldt de website over zeeverkeer ‘Marine traffic’. In de loop van de dag zullen nog meer schepen volgen. De cruciale graanexport over de Zwarte Zee lijkt daarmee hervat, nadat die zaterdag was stilgelegd omdat Rusland zich had teruggetrokken uit de graandeal met Oekraïne.

