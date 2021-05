Catalonië heeft nieuwe regering na maanden van onderhandelen

De leider van Catalonië kwam sinds 2015 van Junts per Catalunya, maar ERC won bij deze verkiezing 1 zetel meer. "We beginnen met dit akkoord aan de volgende stap. We kunnen weer vooruitkijken naar een onafhankelijke republiek Catalonië", aldus Aragonès.

Aanpak

ERC en Junts per Catalunya hebben allebei een andere aanpak bij hun verlangen naar onafhankelijkheid. ERC is voor een aanpak die vooral gebaseerd is op overleg met de landelijke regering in Madrid en Junts per Catalunya is feller en meer gericht op actie. Over twee jaar wordt gekeken hoe ver Catalonië is gekomen met het overleg.