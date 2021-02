Catalanen zondag naar stembus voor vervroegde verkiezingen: krijgen separatisten opnieuw de meerderheid?

In de Spaanse regio Catalonië vinden zondag vervroegde verkiezingen plaats. Die worden gezien als een lakmoesproef voor de separatistische beweging in de regio. Uit opiniepeilingen blijkt dat het weleens een nek-aan-nekrace kan worden tussen voor- en tegenstanders van de afscheiding van Spanje. Dat de separatistische partijen op het laatste moment een ‘cordon sanitaire' tegen de socialistische partij hebben getekend, drijft de spanning naar een kookpunt.

De regionale regering, waar separatisten momenteel de meerderheid hebben, had eerder een verzoek ingediend om de verkiezingen uit te stellen tot 30 mei wegens de coronacrisis, maar het hooggerechtshof verwierp dat verzoek.

De verkiezingen zullen dus doorgaan in volle coronacrisis. Zelfs mensen die besmet zijn of in quarantaine zitten, mogen naar de stembus trekken. Voor hen is wel een speciaal tijdslot vrijgehouden, een uur voor de stemkantoren de deuren sluiten.

De mensen die zijn opgeroepen als voor- en bijzitter proberen uit angst voor besmetting massaal van die taak af te raken. Volgens de regering moeten ze zich geen zorgen maken en zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is er in sneltesten en FFP2-maskers voor de bijzitters voorzien, zijn de ruimtes goed geventileerd en is er in voldoende ruimte voorzien, zodat men voldoende afstand kan houden. De voor- en bijzitters krijgen zelfs een volledig beschermingspak in het tijdslot dat de besmette mensen komen stemmen. "Naar de stembus gaan, zal veiliger zijn dan de metro nemen of gaan werken", verzekerde Ismael Peña López, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen.

De ongeveer 5,5 miljoen stemgerechtigden in de regio zullen tussen 9 en 20 uur hun stem kunnen uitbrengen. De resultaten zouden tegen middernacht bekend zijn. Er wordt wel een bijzonder lage opkomst verwacht. Dat zou in het voordeel van de separatisten kunnen spelen, van wie de kiezers meer gemotiveerd zouden zijn.

Volledig scherm Voormalig Spaans minister van Volksgezondheid Salvador Illa nam enkele weken geleden ontslag om zich als lijsttrekker van de socialistische PSC volledig op de verkiezingen te concentreren. © REUTERS

Nek-aan-nekrace

Opiniepeilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders van de afscheiding van Spanje. De twee kampen zijn al jaren min of meer gelijk verdeeld. De socialisten van de PSC, waarvan moederpartij PSOE in Madrid aan de macht is, hopen nu de separatistische meerderheid te kunnen breken met hun belangrijkste kandidaat, de populaire voormalige minister van Volksgezondheid Salvador Illa.

Als hij de verkiezingen zou winnen, betekent dat echter niet dat hij meteen minister-president van de regio wordt. Want hoewel de separatisten onderling ook heel verdeeld zijn, zouden ze samen nog steeds een meerderheid in het parlement kunnen vormen. Eerder deze week tekenden de pro-onafhankelijkheidspartijen een verklaring waarin ze beloofden niet met de PSC in een regering te zullen stappen, tot grote woede van Illa.

Volledig scherm Carles Puigdemont, voormalig minister-president van de regio, spreekt zijn partijgenoten van Junts per Catalunya aan via een videoverbinding vanuit België. Puigdemont woont in ons land omdat hij in Spanje gezocht wordt voor de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. © EPA

"De vorming van de regering zal gecompliceerd zijn en nieuwe verkiezingen kunnen niet worden uitgesloten", waarschuwt Antonio Barroso van het analysebureau Teneo. Volgens hem hebben "de separatisten een betere kans om een regering te vormen".

De vraag is dan welke separatistische partij de grootste wordt: het liberaal-conservatieve Junts per Catalunya (JxCat) van voormalig Catalaanse minister-president Carles Puigdemont of het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), van de opgesloten voormalige vicepremier Oriol Junqueras.

Volledig scherm ERC-voorzitter Oriol Junqueras tijdens een campagnemeeting. Junqueras is een van de separatistische leiders die tot jarenlange gevangenisstraffen is veroordeeld. Voor de verkiezingscampagne mag hij overdag de gevangenis verlaten. © EPA

Open regime voor gevangengezette separatisten

Naar aanleiding van de verkiezingen kregen acht separatistische leiders, die na het onwettig verklaarde onafhankelijkheidsreferendum in 2017 tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, een speciaal regime in de gevangenis. Zo verblijven ze in een open afdeling: ze moeten enkel in de gevangenis overnachten, maar mogen overdag aan verkiezingsbijeenkomsten deelnemen.

De verkiezingen in Catalonië, de vijfde in tien jaar tijd, zijn er gekomen er nadat de Catalaanse separatistische regeringsleider Quim Torra eind september uit zijn ambt werd gezet wegens ongehoorzaamheid. Dat gebeurde nadat hij weigerde separatistische symbolen te verwijderen van publieke gebouwen voor de parlementsverkiezingen in april 2019. Torra verzocht daarop het Grondwettelijk Hof om zijn afzetting op te schorten. Hij vond dat het besluit van de rechters om hen af te zetten een politieke gemotiveerde stap was om de Catalaanse regering omver te werpen.