Catalaanse regering wil opnieuw nachtklok in Barcelona, Lloret de Mar en andere badplaatsen

Ook plaatsen als Sitges, Salou en Lloret de Mar krijgen wellicht te maken met een spertijd. Nachtelijk drankgelagen in parken en op stranden mogen dan niet meer. "De situatie is heel delicaat, extreem kwetsbaar. Het is een noodzakelijke maatregel om de druk van het gezondheidsstelsel te halen", zei regiopremier Pere Aragonès op televisie.

In Catalonië was eerder deze week al besloten alleen nog openbare activiteiten tot 00.30 uur toe te laten en bijeenkomsten van meer dan tien mensen te verbieden. Die hebben inmiddels goedkeuring van de rechter.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden al een avondklok afgekondigd van 1 tot 6 uur. Ook elders is dat aan de orde. Een rechter op de Canarische eilanden verwierp vandaag echter een soortgelijk voorstel.

In Spanje is net als in Nederland en andere landen sprake van een nieuwe coronagolf. Het aantal besmettingen in Spanje steeg vandaag met 26.390 gevallen. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt, maar veel minder fors.

