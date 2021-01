Casinomagnaat en Republikeinse megadonor Sheldon Adelson (87) overleden

Verpleeg­ster al vier weken vermist in Frankrijk “nadat ze ‘s nachts honden uitliet”: welke pistes liggen er op tafel?

11 januari Een 33-jarige verpleegster is nu al bijna vier weken vermist in Frankrijk. Ondanks intensief speurwerk vinden speurders niet de minste aanwijzing. Het enige wat wel lijkt vast te staan, is dat er kwaad opzet mee gemoeid is.