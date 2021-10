Cash voor gouden tip: klokkenluider krijgt recordbeloning van 200 miljoen dollar

De klokkenluider had de Commodity Futures Trading Commission getipt over frauduleuze handelingen. Deze beurswaakhond houdt toezicht op termijncontracten en opties in de markten voor grondstoffen en agrarische producten. De CFTC looft al langere tijd beloningen uit voor tips die helpen bij het ontdekken van fraude en manipulatie van bovenstaande markten.

Recordbedrag

België

Volgens de federale Ombudsman beschermt België haar klokkenluiders tot op zekere hoogte, maar is de nieuwe EU-richtlijn voor klokkenluiders een uitgelezen kans om die te verbeteren. Die richtlijn stelt dat tegen december dit jaar in België een volwaardige nationale klokkenluidersregeling van kracht moet zijn. De EU-richtlijn is echter meer gericht op het beschermen van (de identiteit van) tipgevers dan het belonen van klokkenluiders. Van een genereus 'cash for tips'-programma - zoals in de VS - is geen sprake.