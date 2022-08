Carrefour bevriest prijzen van basisproducten in Frankrijk in strijd tegen inflatie

Tekort aan water­kracht in China door extreme droogte

De extreme droogte in China betekent dat sommige rivieren zijn opgedroogd. Dat is ook het geval voor delen van de Yangtze, de langste rivier in Azië en uiterst belangrijk voor de Chinese economie. De droogte heeft al geleid tot een stillegging van de scheepvaart, maar nu ontstaat er ook een tekort aan waterkracht.

