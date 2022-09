Carolien van Nunen: “Poetin kiest voor verdere escalatie, niet voor diplomatie”

Of Poetin in paniek is? “Dat is niet zijn stijl, maar hij is wel in het nauw gedreven”, reageert van Nunen. “Anderhalve week geleden werd nog gezegd om geen referendum te organiseren over Loehansk, Donetsk en Cherson (Oekraïense regio’s die bezet worden door Rusland, red.). Nu organiseren ze het toch." Het referendum zou immers als een extra drukkingsmiddel kunnen worden ingezet. Als deze regio’s via een referendum ‘officieel' deel zouden gaan uitmaken van Rusland, zou Oekraïne niet langer bezet gebied, maar wel Rusland bestoken. “Poetin kiest op deze manier voor verdere escalatie, niet de weg van diplomatie."