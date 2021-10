Carles Puigdemont vraagt onschendbaarheid terug voor Italiaans uitleveringsproces

Carles Puigdemont moet maandag in Italië voorkomen voor een zitting over zijn overlevering aan Spanje. Hij werd vorige week opgepakt bij aankomst op de luchthaven van Alghero, een stad op het Italiaanse eiland Sardinië met een Catalaanse cultuur, waar hij aan een cultureel festival zou deelnemen en verkozenen zou ontmoeten. Hij werd gearresteerd vanwege een Spaans arrestatiebevel tegen hem.



Vrijdag werd hij vrijgelaten na een eerste rechtszitting in de stad Sassari, nadat hij zich ertoe had verbonden naar Sardinië terug te keren voor de zitting over zijn uitlevering. Momenteel zit hij opnieuw in België, waar hij al sinds 2017 in ballingschap zit om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen.

Puigdemont wordt in Spanje gezocht vanwege het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Hij was op dat moment de president van de Spaanse regio Catalonië. In een referendum, dat niet door Spanje was goedgekeurd, stemde een meerderheid van de Catalanen voor onafhankelijkheid. Hij kan bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.

Onschendbaarheid

Puigdemont genoot tot begin dit jaar parlementaire onschendbaarheid, nadat hij in 2019 verkozen werd tot Europarlementariër. In maart van dit jaar stemde het Europees Parlement echter in met een verzoek van Spanje om zijn onschendbaarheid op te heffen. Puigdemont stapte naar de Europese rechter, maar die bleef bij de beslissing van het parlement. Er was volgens de rechter geen reden om aan te nemen dat Puigdemont aan Spanje zal worden uitgeleverd. De voormalige Catalaanse leider is daartegen in beroep gegaan, het Europees gerecht heeft hierover nog geen definitieve beslissing ten gronde genomen.

Het verzoek van het juridische team van Puigdemont geldt ook voor twee medestanders van hem, Toni Comin en Clara Ponsati. De aanvraag is zo ingediend dat het weken kan duren voordat er een besluit is genomen.

Volledig scherm © AFP