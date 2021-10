Carles Puigdemont opnieuw aangekomen op Sardinië voor uitleveringszitting

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is zondag opnieuw aangekomen op het Italiaanse eiland Sardinië in de aanloop naar een langverwachte gerechtelijke hoorzitting.

In tegenstelling tot op 23 september, toen hij bij aankomst 24 uur lang werd vastgehouden op grond van een Spaans aanhoudingsbevel, lieten de Italiaanse grensbeambten hem deze keer ongehinderd passeren. Dat heeft de krant La Vanguardia gemeld.

Overlevering Spanje

De hoorzitting van maandag in een rechtbank in de stad Sassari gaat over de vraag of Italië Puigdemont aan Spanje moet overdragen. Het Spaanse hooggerechtshof wil de 58-jarige Puigdemont berechten voor het illegale onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 en de daaropvolgende mislukte afscheiding van Catalonië van Spanje. Puigdemont verloor toen zijn ambt als hoofd van de regionale regering en vluchtte naar België.

Onschendbaarheid

Afgelopen vrijdag nog diende Puigdemont bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een verzoek in om zijn onschendbaarheid als Europees parlementslid in het kader van de voorlopige rechtsbescherming terug te geven. Het Europees Parlement had de immuniteit van Puigdemont in maart op verzoek van Spanje opgeheven. In juli heeft het Europese Hof van Justitie hem voorlopige rechtsbescherming geweigerd, wat betekent dat hij momenteel geen parlementaire onschendbaarheid geniet.

Omdat het EU-hof zich nog niet over Puigdemonts laatste verzoek om immuniteit heeft uitgesproken, kan de maandag op Sardinië beginnende rechtszaak in theorie tot zijn uitlevering aan Spanje leiden. Puigdemont kan in Spanje bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.