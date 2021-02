Carjacking loopt mis, inzittend meisje (13) overleden na kilometers te zijn meegesleurd

KANSASEen carjacking met dodelijke afloop schokt de Amerikaanse staat Kansas. Een autodief kroop zaterdagmiddag (lokale tijd) in Wichita achter het stuur van een stilstaande SUV en stelde vast dat een meisje als enige inzittende nog in de wagen zat. De dertienjarige Brianna Ibarra probeerde weg te vluchten, maar kreeg haar autogordel niet los.

Delen per e-mail

Kevin Palmer (34) gaf toch gas en reed verschillende kilometers terwijl het meisje meegesleurd werd. Het meisje overleed aan haar verwondingen. De opgepakte autodief is aangeklaagd voor moord.

Brianna was met familieleden naar de parking van een restaurant gereden, schetste een politiewoordvoerder de situatie aan lokale media. De tiener bleef als enige in de wagen, terwijl de anderen naar binnen gingen om meeneemmaaltijden op te halen.

Achtervolging

De motor bleef draaien. Carjacker Palmer kon het voorste portier opentrekken en zette zich achter het stuur. Het geschrokken meisje op de achterbank wou wegvluchten, kon haar autodeur openen, maar kreeg haar gordel niet los. Palmer was toen al aan het rijden. Hij stopte niet, ook niet toen de jonge passagier verstrengeld in de gordel bleef en al rijdend werd meegesleurd. Een getuige zag wat er gebeurde, zette de achtervolging in en belde de politie.

De vluchtende Palmer reed kilometers met de buitgemaakte Ford Escape. Het is niet duidelijk of de tiener snel het bewustzijn verloor. Ook andere automobilisten belden 911 na de gruwelijke situatie te hebben gezien. Ter hoogte van Newman University - minstens 3,2 kilometer verder - zetten toegesnelde politievoertuigen zich over de weg. Palmer stopte het voertuig en probeerde nog al lopend weg te vluchten. Agenten die het voertuig naderden, konden enkel het overlijden van Brianna vaststellen. Agenten rekenden de carjacker snel in.

Politiechef Gordon Ramsay spreekt van een van de triestste zaken waarmee hij in zijn 28-jarige carrière tot dusver is mee geconfronteerd. Namens het hele korps biedt hij zijn diepste medeleven aan familie en vrienden van het jonge slachtoffer. Het onderzoek is nog niet afgerond, de politie doet een oproep tot getuigen.

Palmer is beschuldigd van moord. Of hij de doodstraf riskeert, is nog niet duidelijk. Kansas heeft deze niet afgeschaft, al dateert de laatste terechtstelling van de jaren zestig van vorige eeuw.

Vrienden van de familie hebben een crowdfundingpagina opgezet waar al meer dan 30.000 dollar is ingezameld. Brianna probeerde altijd iedereen aan het lachen te brengen en stond vol in het leven, verklaarden haar ouders aan plaatselijke tv-zender KAKE.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.