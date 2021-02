Capitoolbestormster vraagt toestemming van rechtbank voor teambuilding in Mexico en krijgt ze ook

Jenny Cudd uit Texas wordt ervan beschuldigd een van de amokmakers te zijn die op 6 januari het Capitool in Washington DC bestormden. Ze vroeg aan de rechtbank de toelating om later deze maand af te reizen naar Mexico voor een soort van teambuilding met haar personeel en de partners. De rechter had geen bezwaar, schrijft USA Today.

Het “werkgerelateerde teambuildingsuitje” van 18 tot 21 februari in Riviera May in Mexico was al betaald en Jenny Cudd wou daar graag bij zijn. De vrouw heeft een bloemenzaak in Midland in de Amerikaanse staat Texas. Ze is voorlopig vrijgelaten in afwachting van haar proces. Een van de voorwaarden voor haar voorlopige vrijlating is dat ze enkel naar Washington mag reizen om voor de rechtbank te verschijnen of om haar advocaat of een magistraat te spreken. De aanklagers namen “geen positie” in. Een magistraat keurde Cudds aanvraag goed en verordende dat haar reisbeperkingen zouden worden aangepast om het vierdaagse tripje mogelijk te maken.

Cudd wordt beschuldigd van het betreden van een overheidsgebouw zonder toelating en van verstoring van de openbare orde, feiten gepleegd op 6 januari tijdens de bestorming van het Capitool door relschoppers. Cudd had voor haar vertrek naar Washington het dreigement getweet dat “een publiekelijke ophanging” de mensen misschien zal leren om zich “weer goed te gedragen”. Achteraf gaf ze de geweldpleging zelf toe in een Facebookvideo: “Ik was erbij vandaag op 6 januari toen de nieuwe revolutie begon aan het Capitool”. Uit haar beeldmateriaal bleek dat ze in het Capitool was tijdens de bestorming. Ze voegde er zelf nog aan toe dat ze “zo verschrikkelijk boos was dat ze niet eens meer helder kon kijken en dat haar hart brak voor haar land.”

In een interview zei ze nadien dat ze niets verkeerds had gedaan, dat ze “het Capitool compleet legaal had betreden en niemand had verwond noch eigendommen had vernield”. Verder beweerde ze dat ze geen wapens of munitie bij zich had in het Capitool. Haar conclusie was dat ze het “zó opnieuw zou doen”.

© AP

