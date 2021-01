Capitoolbestormer met werkbadge nog om de nek is job kwijt

Laagtere­cord van -35,8 graden Celsius opgetekend in Spanje

21:43 Spanje is donderdag getroffen door storm Filomena, met ongewoon koude temperaturen en sneeuwval tot gevolg. In de hoofdstad Madrid viel er urenlang sneeuw. In Vega de Liordes, in de provincie Leon op zo'n 400 kilometer ten noorden van Madrid, moest met een opgetekende temperatuur van -35,8 graden Celsius zelfs het laagterecord eraan geloven. Dat meldde het regionale meteorologische instituut Noromet.