Capitoolbestormer die aan bureau van ex-voorzitter Nancy Pelosi ging zitten moet naar de cel

“Uiteraard ga ik in beroep”

Barnett sprak de rechtbank toe tijdens de veroordeling en verklaarde dat hij in beroep zal gaan. “Ze willen dat ik berouw toon voor dingen die ik niet heb gedaan. Ik ga uiteraard in beroep tegen deze zaak”, zei hij. De gepensioneerde brandweerman heeft herhaaldelijk verklaard dat hij oneerlijk is behandeld door het rechtssysteem en zich enkel zal verontschuldigen voor acties die hij tijdens de rellen heeft ondernomen. “Ik was kwaad die dag, ik geef toe dat ik kwaad was, en ik verontschuldig me daarvoor.” Hij voegde daaraan toe dat hij “niet trots” was op zijn gedrag maar dat het niet “bedreigend” was.