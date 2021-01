Capitool-bestormster riskeert 10 jaar nadat ze opschept over haar daden. En dat heeft ze aan Trump te danken

De beelden van Donald Trump-aanhangers die eerder deze week het gebouw van het Amerikaanse Huis en de Senaat binnendrongen, zijn intussen bekend. De QAnon-sjamaan , agenten met getrokken wapens of indringers die met spullen uit het Capitool aan de haal gaan zien we in december vast in het overzicht met ‘beelden van het jaar’ opduiken.

Een van de mensen die zich mee toegang tot dat kantoor verschafte, pakt op Twitter uit met een gedetailleerde beschrijving in een video. Jenny Cudd uit Texas moet er hartelijk om lachen terwijl ze het vertelt: “We vandaliseerden niks of zo, maar we stampten wel degelijk de deur van Nancy Pelosi’s kantoor in. Iemand pikte haar voorzittershamer. En er ging iemand in haar stoel zitten terwijl hij zijn vinger opstak naar de camera – dat was op Fox News.”