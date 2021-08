Canadezen twee jaar eerder dan voorzien naar de stembus

Tranen van Afghaans meisje gaan viraal, terwijl ook VN-baas waarschuwt: “Zwaarbe­voch­ten vrouwen­rech­ten door taliban weer afgepakt”

14 augustus Terwijl de taliban verder oprukt in Afghanistan en aan alarmerende snelheid strategische steden verovert, wordt op Twitter stilgestaan bij de pijnlijke tranen van één Afghaans meisje. Ze huilt om de grimmige toekomst die haar te wachten staat onder controle van de taliban, om haar rechten die haar zomaar zullen ontnomen worden. Ook VN-baas Antonio Guterres toonde zich al erg verontrust over signalen dat de taliban vrouwenrechten in de gebieden onder hun controle indammen. “Het is afschuwelijk dat zwaarbevochten rechten van Afghaanse meisjes en vrouwen worden afgepakt”, zei hij.