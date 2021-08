Canadese zakenman in China tot elf jaar cel veroordeeld

Australiër ter dood veroor­deeld in China voor smokkelen van drugs

13 juni In China is een Australiër ter dood veroordeeld voor het smokkelen van drugs. Dat heeft de volksrechtbank van Guangzhou beslist. Cam Gillespie werd volgens de Chinese media in 2013 opgepakt met meer dan 7,5 kilogram methamfetamine in zijn bagage toen hij op het vliegtuig wilde stappen in de Chinese stad Guangzhou. De rechtbank heeft ook beslist dat zijn persoonlijke bezittingen allemaal in beslag worden genomen.