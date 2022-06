Canadese vliegtuigcrew zit al twee maanden vast in Dominicaanse Republiek nadat ze cocaïnevondst in eigen toestel meldde

De vijfkoppige bemanning van een Canadees chartervliegtuig wordt al meer dan twee maanden vastgehouden in de Dominicaanse Republiek, nadat ze zelf verdachte tassen aan boord van het toestel ontdekte. De aangifte bij de lokale autoriteiten nam echter een onverwachte wending en de crew belandde in de cel. De luchtvaartmaatschappij schakelde een private onderzoeksfirma in om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

De problemen begonnen op 5 april, toen het kleine chartervliegtuig van de Canadese maatschappij Pivot Airlines op het punt stond om met zeven passagiers terug te keren van het Dominicaanse Punta Cana naar de luchthaven van Toronto, Canada. Tijdens een laatste controle voor de vlucht trof onderhoudstechnicus Bal Krishna Dubey enkele zwarte reistassen aan die verborgen zaten in het toestel, op een plaats waar normaal gezien geen bagage wordt bewaard. De bemanning opende de tassen niet, maar meldde de vondst bij de Canadese politie en de lokale autoriteiten.

Dominicaanse agenten kwamen ter plaatse met speurhonden en ontdekten dat de tassen in totaal 200 kilogram cocaïne bevatten met een straatwaarde van zo’n 24 miljoen euro.

Opgesloten

Aanvankelijk dachten Dubey en piloot Robert Di Venanzo dat de Dominicaanse autoriteiten hen zouden bedanken voor de aangifte, maar in de plaats daarvan gooiden ze de hele crew in de gevangenis. Dubey, Di Venanzo en twee andere mannelijke bemanningsleden - Aatif Safdar en Alexander Rozov - werden samen in één cel geplaatst, samen met een 24-tal andere gedetineerden. Christina Carello, de enige vrouwelijke medewerkster, werd naar een vrouwengevangenis overgebracht.



Gedurende negen dagen werden de vier Canadese mannen door de andere gevangenen gedwongen om rechtopstaand of op de grond te slapen. De andere gedetineerden bedreigden hen en probeerden hen af te persen in ruil voor bescherming, en dwongen hen om uren door te brengen in de buurt van een gat in de grond dat dienst deed als toilet, vertelt Di Venanzo. De ervaringen van Carello in de vrouwengevangenis zijn erg gelijkaardig.

Na negen dagen werd het vijftal vrijgelaten op borg en sindsdien verblijven ze in een woning die de klok rond bewaakt wordt door veiligheidsagenten die werden ingehuurd door Pivot Airlines. De bemanningsleden mogen het land immers niet uit tot het onderzoek is afgerond en dat kan nog een tiental maanden duren, klinkt het.

Onschuld volhouden

Voorlopig worden Di Venanzo en zijn team niet beschuldigd van enig misdrijf, maar enkel beschouwd als potentiële verdachten. Zelf blijft het vijftal volhouden dat ze onschuldig zijn. In een video die werd gedeeld op de Twitteraccount van Pivot Airlines, vragen ze dat de Canadese overheid hen naar huis haalt. “Mijnheer de eerste minister, we hebben uw hulp nodig om ons thuis te krijgen. Wij hebben ons werk gedaan door deze drugs aan te geven en zo Canadese levens te redden. Nu vragen we u dat u uw werk doet”, zegt Di Venanzo in een boodschap voor de Canadese premier Justin Trudeau.

De luchtvaartmaatschappij stelde een detectivebureau aan om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Volgens Eric Edmondson, CEO van Pivot Airlines, heeft het bedrijf nu een “vrij duidelijk beeld” van wat er precies is gebeurd. Aangezien de zaak nog lopende is, kan hij echter niet meer informatie geven. De bemanningsleden zeggen zelf niet te weten hoe de cocaïne aan boord van het vliegtuig geraakte, maar meldde dat het toestel in de dagen voor terugkeer geparkeerd stond in een ruimte die vrij toegankelijk was.

Noch Di Venanzo, noch Pivot Airlines willen reageren op vragen over wat er met de passagiers is gebeurd, waar ze momenteel verblijven en of ze werden aangeklaagd. Volgens de Canadese krant The Globe and Mail moeten ook zij voorlopig in de Dominicaanse Republiek blijven.

Het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ze “de zaak van dichtbij opvolgen, contact hebben met lokale autoriteiten en consulaire bijstand verlenen”.