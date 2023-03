Canadese stad plaatst 'niet blaffen'-bord bij hondenspeelplaats, maar verwijdert het na kritiek

Zo belangrijk is Bachmoet: Wag­ner-groep stuurt "legendari­sche commandant" naar het front

De Wagner-groep gooit al zijn troeven in de strijd om te winnen in Bachmoet. Een pas verschenen video toont dat de beruchtste commandant van de militie daar nu ook aanwezig is. Aleksandr Koeznetsov (45) is een majoor die al samen met Poetin poseerde en gevreesd wordt tot in Afrika. Daar leidt hij een netwerk dat nagenoeg iedere maand een vliegtuig vol goud naar Rusland smokkelt — en desnoods een staatsgreep laat plegen als Wagner er iets in de weg gelegd wordt.