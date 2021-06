Canadese regering belooft inheemse bewoners beterschap

De Canadese regering gaat meer geld uittrekken voor de inheemse bewoners van het land, die lange tijd achtergesteld zijn geweest en het gemiddeld nog altijd slechter hebben dan hun niet-inheemse landgenoten. Het geld moet worden uitgegeven aan de politie in inheemse gemeenschappen, de bestrijding van racisme in het Canadese strafrechtssysteem en de aanpak van het veelvoorkomende geweld tegen inheemse vrouwen.

De plannen van de Canadese regering komen na de vondst van de stoffelijke resten van 215 personen bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen.

De Canadese regering zei niet wanneer zij haar doelen omtrent het verbeteren van de levensomstandigheden voor de 'first nations' (eerste volkeren) wil bereiken. De liberale regering onder leiding van premier Justin Trudeau wil inheemse gemeenschappen meer te zeggen geven over sommige sociale diensten en een betere toegang tot de gezondheidszorg geven.

“Nationale genocide”

Twee jaar geleden werd in een rapport over de dood van meer dan duizend inheemse vrouwen en meisjes in de laatste decennia al gesteld dat er sprake is van een "nationale genocide". Uit het onderzoek was toen naar voren gekomen dat inheemse vrouwen en meisjes twaalf keer meer kans lopen om te verdwijnen of te worden vermoord dan andere vrouwen en meisjes in het land.

De regering maakte donderdag onder meer bekend het racisme onder de Royal Canadian Mounted Police te gaan aanpakken. De 'mounties', die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van de wet in de meer afgelegen gebieden van Canada, moeten beter worden getraind en de selectie moet strenger worden. Ook heeft de regering beloofd om racisme in de zorg aan te pakken. De noodzaak daarvan werd deze week onderstreept in een hoorzitting over de dood van de 37-jarige Joyce Echaquan. De moeder van zeven kinderen stierf eind september in een ziekenhuis in Quebec na te zijn verwaarloosd en bespot door het personeel.

“Actie is nodig”

De Canadese regering heeft voor de komende vijf jaar 2,2 miljard Canadese dollar (ongeveer 1,5 miljard euro) uitgetrokken om de omstandigheden voor de inheemse bevolking te verbeteren. "Jullie hebben duidelijk gemaakt hoe ons systeem jullie in de steek heeft gelaten", sprak Trudeau donderdag tot de inheemse bevolking.

Vanuit de inheemse gemeenschap is met scepsis gereageerd op de aankondiging. "Plannen zijn geweldig, maar wat we nodig hebben is actie", aldus de voorzitter van de een vereniging van nabestaanden van vermiste en vermoorde inheemse vrouwen en meisjes. Zij had het liefst een plan gezien dat binnen een jaar tot verbetering moet leiden, met waarborgen om te verzekeren dat er actie wordt ondernomen. Het hoofd van de Canadese Vereniging voor Inheemse Vrouwen zei de plannen ook niet concreet genoeg te vinden.

Volledig scherm Mensen nemen deel aan een steunmars voor Joyce Echaquan in Trois-Rivieres, Quebec, Canada. © AP