Canadese provincie Québec wil niet-gevaccineerden financieel treffen door taks te laten betalen

LIVE. Gemiddeld bijna twee keer zo veel nieuwe infecties in ons land - Psycholo­gen zijn voor ‘prikplicht’

Wanneer ziekenhuizen de komende weken overspoeld worden door omikronpatiënten en in een zogenaamde ‘noodfase’ (fase 3) terechtkomen, zal Covid-zorg niet meer boven andere zorg worden gesteld. Coronapatiënten krijgen in die fase dus geen voorrang meer. Dat staat in het ziekenhuisnoodplan dat de FOD Volksgezondheid dinsdag uitstuurde. Op dit moment zitten de ziekenhuizen in fase 1B en houden de meeste nog zo’n 50 procent van hun IC-capaciteit vrij voor coronapatiënten. Lees in dit liveblog alle ontwikkelingen over het coronavirus.

6:22