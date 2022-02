Canadese premier Trudeau over ‘vrijheidskonvooi’ dat hoofdstad al bijna drie weken gijzelt: “Niets 'vreedzaams' meer aan"

Gegevens vrijgege­ven van 52 Belgen die geld doneerden aan Canadees ‘vrijheids­kon­vooi’

Klokkenluiderwebsite Distributed Denial of Secrets (DDoS) berichtte zondag dat het informatie zou vrijgeven van de donoren die geld hadden gestort via het platform GiveSendGo om het Canadese ‘freedom convoy’ te financieren. Onze redactie kreeg inzage in die database en leerde dat de gegevens van 52 Belgen die het konvooi sponsorden nu op straat liggen.

16:04