Canadese premier Trudeau luid zingend gespot in Londens hotel twee dagen voor begrafenis Queen Elizabeth

De Canadese premier Justin Trudeau ligt in eigen land en in het Verenigd Koninkrijk onder vuur nadat online beelden van hem verschenen waarop te zien is hoe hij luid Queen’s hit ‘Bohemian Rhapsody’ meezingt aan een piano in een Londens hotel. De beelden werden twee dagen voor de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth gemaakt, toen het Verenigd Koninkrijk en de Gemenebest - waar Canada deel van uitmaakt - officieel nog in rouw waren.

De 50-jarige Trudeau was vorige week net als vele andere wereldleiders naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd om zijn nieuwe monarch, Koning Charles III te ontmoeten en zijn respect te betuigen aan de overleden Koningin Elizabeth II, die hij eerder nog na een ontmoeting “een van mijn favoriete mensen ter wereld” noemde.

Dat kon echter niet verhinderen dat hij zich zaterdagavond, twee dagen voor de begrafenis van de koningin liet gaan in een volgens veel Canadezen en Britten ongepast moment. Gekleed in een paars t-shirtje zong de premier in de lobby van het Londense Corinthia Hotel namelijk uit volle borst mee met Queen's monsterhit ‘Bohemian Rhapsody’, terwijl hij werd begeleid door de beroemde Canadese soulpianist Gregory Charles op de toetsen. De singalong, waaraan ook andere leden van Trudeau’s delegatie meededen, is bevestigd door Trudeau's kantoor nadat beelden ervan begonnen te circuleren op sociale media.

Het ontspannen moment wordt door Trudeau-critici en tegenstanders van de premier aanzien als een “beschamende en toondove” valse noot. Vooral de tekst ‘easy come, easy go’ wordt als aanstootgevend beschouwd in het licht van het recente overlijden van koningin Elizabeth II.

Caribische begrafenis

Pianist Gregory Charles die als Officer of the Order of Canada deel uitmaakte van de Canadese delegatie en ook aanwezig was op de begrafenis van koningin Elizabeth, ziet dat anders. Hij bevestigt aan de Canadese krant Globe and Mail dat hij zaterdagavond laat in de hotellobby van de Canadese delegatie achter de piano zat en de hotelgasten, inclusief premier Trudeau, met zijn spel vermaakte. “Iedereen zong zo'n twee uur lang samen met mij", zegt hij. “We hadden veel plezier", zegt de pianist, die zegt dat het gebeuren hem deed denken aan Caribische begrafenissen, die ook plechtige momenten van respect afwisselen met momenten waarop het leven van de overledene wordt gevierd en er verhalen worden gedeeld.

Ook professor politieke wetenschappen Jonathan Malloy van de Canadese Carleton University ziet geen graten in het “optreden” van de premier. “De premier hoeft geen tien dagen in zak en as te zitten om te rouwen om de Queen", schrijft hij in een email aan de Canadese zender CBC. “Begrafenissen en wakes hebben vaak momenten van camaraderie en vrolijkheid en dat is hier niet anders. Hij (Trudeau, red.) heeft recht op wat ontspanning.”